Le pays organisateur de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2025 sera connu le 10 février 2023, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) ce mercredi, par le comité exécutif de l’instance africaine…La CAF indique qu’elle vient formellement d’envoyer un courrier à toutes ses associations membres en les invitant à exprimer éventuellement leur intérêt pour organiser le tournoi.

Désormais, les candidats ont jusqu’au 11 novembre inclus pour remplir et adresser un formulaire de déclaration d’intérêt à la CAF.

Les pays intéressés devront ensuite monter un dossier avec différents documents (accord d’organisation, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales) qu’ils devront retourner à la CAF au plus tard le 16 décembre.Ensuite, des visites d’inspection auront lieu entre le 5 et le 25 janvier dans les pays concernés puis la CAF dévoilera son choix final à l’issue de son comité exécutif le 10 février. Notons qu’il pourrait s’agir d’une Coupe d’Afrique co-organisée par deux nations…

Dakaractu