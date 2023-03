Can 2024 Côte d’Ivoire: Les champions d’Afriques qualifiés

Le Sénégal, tenant du titre de la Coupe d’Afrique des Nations, s’est qualifié pour l’édition 2024 ce mardi en battant le Mozambique en manche retour sur sa pelouse (1-0).

Les champions d’Afrique seront bien au rendez-vous de la Coupe d’Afrique des Nations 2024 qui se tiendra en Côte d’Ivoire (dates encore inconnues).

Le Sénégal a ainsi validé son billet en s’imposant (1-0) sur la pelouse du Mozambique ce mardi et c’est l’ancien rémois, Boulaye Dia, qui a inscrit le seul but de la rencontre à la 18e donnant ainsi l’avantage aux lions de la Teranga qui avaient fait un large score pourtant à l’aller [5/1].

Sadio Mané et ses coéquipiers comptent 12 points grâce à leurs quatre succès en autant de matches dans le groupe L des éliminatoires de la CAN, où figurent aussi le Rwanda et le Bénin. Ils rejoignent l’Algérie, le Maroc, la Côte d’Ivoire mais aussi l’Afrique du Sud, victorieuse au Libéria ce mardi (2-1), parmi les nations déjà assurées de disputer la compétition.

