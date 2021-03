CAN 2022: Sadio Mané salue la qualification historique de la Gambie

Sadio Mané se réjouit de la qualification historique de la Gambie à une phase finale de Coupe d’Afrique. Les Scorpions ont validé leur ticket après leur victoire contre l’Angola (1-0). L’attaquant de Liverpool a félicité les joueurs gambiens sur sa page Instagram: “Rien lâcher et se battre jusqu’à la dernière énergie. C’est ce que la Gambie a réussi pour se qualifier historiquement à une phase finale de CAN . Félicitations aux Scorpions et à tout le peuple Gambien”

Pour rappel, Le Sénégal affronte le Congo ce Vendredi pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022.

Le coup d’envoi sera donné à 16 Heures GMT.