<< Je demande à la CAF que la finale soit jouée lundi >>, a lancé l’ entraineur adjoint de l’ Egypte Diaa al – sayed après la qualification contre le Cameroun , jeudi, car le Sénégal , son adversaire , bénéficie d’un jour de récupération supplémentaire . << Il y a une journée de récupération de plus pour le Sénégal , je souhaite que , comme on a avancé le match pour la 3 e place ( de samedi à dimanche ) , on joue lundi >>, a précisé le technicien , remplaçant en conférence de presse le sélectionneur Carlos Queiroz , exclu pendant le match.

En outre , cette équipe a déjà obtenu sa place en finale de la CAN en battant le Cameroun , aux tirs au but ( 0 -0 , 3 tab à 1 ) , hier , dans une demi – finale accrochée au stade d’ Olembé .