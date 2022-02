ADVERTISEMENT

Très optimiste pour la finale du dimanche prochain , le sélectionneur de l’ équipe nationale du Sénégal , Aliou Cissé se dit très satisfait lors du match Sénégal vs Burkina Faso ( 3 – 1 ) au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Selon lui , << être en finale aujourd’hui , ne veut pas dire qu’ on est les meilleurs . il nous reste un match . On n’ est pas seulement pour jouer une finale mais on est venu pour gagner une finale >>.

En 2019 , Aliou Cissé voulait concrétiser le rêve de l’ équipe nationale pour intégrer le carré d’as de la CAN en Egypte , mais il a terminé vice – champion d’ Afrique . Certainement il adoptera le même système de jeu des lions pour arriver au sommet du football africain avec ce trophée tant rêvé sur la terre sénégalaise et surtout satisfaire tout le peuple qui soutient les lions .