CAN 2022: ALIOU CISSÉ DÉVOILE UNE LISTE DE 26 JOUEURS AVEC DE NOUVELLES TÊTES QUI REJOIGNENT LA TANIÈRE

Pour les deux rencontres du mois de mars, comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a convoqué une liste de 26 joueurs, dont quelques nouvelles têtes, parmi lesquelles les binationaux Nampalys Mendy, Fodé Ballo Touré ou encore Abdou Diallo.

En effet, pour les matchs contre Congo et Eswatini, la Tanière va accueillir les arrivées du défenseur du PSG, Abdou Diallo, du milieu de terrain de Leicester, Nampalys Mendy, ou encore du jeune milieu de terrain du FC Metz Pape Matar Sarr, qui a déjà fait ses classes chez les Lionceaux.

De même, Fodé Ballo Touré, arrière gauche de l’As Monaco et Abdoulaye Seck, défenseur central du club belge Royal Antwerp feront partie de la nouvelle vague. Pour ce dernier, c’est un retour puisqu’il avait déjà obtenu deux convocations en 2013, quand il évoluait sous les couleurs du Casa Sports.

Pour le reste, la liste se rapproche de celle de la dernière sortie des Lions, même si Pape Alioune Ndiaye, parti rejoindre le championnat saoudien, n’y figure pas.

Deja qualifié à la CAN 2022, grâce à un parcours parfait lors des quatre premières journées, le sélectionneur du Sénégal aura l’occasion de tester ces nouvelles recrues lors du déplacement à Brazzaville, le 26 mars et la réception d’Eswatini, quatre jours plus tard au stade Lat-Dior de Thiès.