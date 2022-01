Can 2021: Sénégal-Zimbabwe découvrez le 11 de départ des Lions

Le Sénégal entame aujourd’hui son match d’ouverture de la coupe d’Afrique des nations (CAN) au Cameroun.

Les lions de la teranga vont croiser le fer avec les warriors du Zimbabwe à Bafoussam à 13heures, tous les regards sont portés sur ce match ô combien important pour les sénégalais; le Sénégal deux fois finalistes participe à sa 16iéme phase finale de cette 33iéme édition de la Can.

À noter que la tanière est fortement secouée avec la présence de omicron (covid 19) mais aussi avec Krepin Diatta forfait et la blessure d’ismaïla Sarr. Bamba Dieng et le 3iéme gardien Sény Timothy Dieng font parti des lions qui vont découvrir pour la 1iére fois la Can.

