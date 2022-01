CAN 2021/Sénégal-Cap-Vert: RUGIR OU RENTRER!

L’équipe nationale du Sénégal attaque les huitièmes de finale ce mardi à 16 h. Les Lions croisent les requins bleus du Cap-Vert dans une rencontre à très grand enjeu. Même si les hommes d’Aliou Cissé sont annoncés favoris, cependant il faut rester sur nos gardes.

Du point de vue historique, le Sénégal part avec un ascendant sur le Cap-Vert. Sur les 19 rencontres entre les deux équipes, les Lions se sont imposés 15 fois contre 2 pour leur adversaire et 2 matchs nuls. Malgré cette large domination, la donne pourrait être tout autre dans ce 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Cette équipe du Cap-Vert est sortie meilleure troisième de son groupe avec une victoire sur l’Ethiopie, une défaite contre le Burkina Faso et un nul contre le Cameroun. Les hommes d’Aliou Cissé sont attendus pour enfin sortir le grand jeu avec 1 seul but inscrit en trois matchs lors des phases de poule, les Lions ont l’une des pires attaques de cette CAN et ce, malgré l’armada offensive qu’elle possède. Peut être que le retour tant attendu d’Ismaila SARR dans la tanière va apporter une différence dans le jeu des lions.

La 33e Coupe d’Afrique des Nations est pleine de surprises. L’élimination du Nigeria face à la Tunisie l’a prouvé, tandis que les Super Eagles sortaient de leurs groupes à 9 points sur 9. On peut aussi citer l’élimination de la Guinée face à une équipe Gambienne, qui découvre pour la première fois une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour Cheikh Sidy Ba, consultant a la Rts, Aliou Cissé et ses hommes doivent être prudents dans ce match : « Cette CAN nous montre qu’il y a pas d’équipes “faibles”. Tous les pays ont très bien défendu leurs chances. Le Cap-Vert voudra battre le Sénégal en huitièmes de finale, c’est possible. Le Sénégal doit être très vigilant par conséquent”.