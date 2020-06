Can 2021 reporté d’un an

Réuni ce mardi par visioconférence, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a tranché d’après le site Afrik Foot. Initialement prévue du 9 janvier au 6 février prochains au Cameroun, la CAN 2021 a subi le même sort que l’Euro 2020 et la Copa America et est reportée d’un an, à début 2022

Cette décision a été prise en raison des incertitudes sur l’évolution de la situation sanitaire liée au coronavirus et surtout à cause des problèmes de calendrier puisque 4 matchs des éliminatoires restent à disputer avec seulement deux dates FIFA disponibles, en octobre et en novembre. Plutôt que de reporter l’événement de 6 mois, à l’été 2021, la CAF a préféré le reporter d’un an afin d’éviter la concurrence de l’Euro mais aussi pour éviter de programmer la compétition durant ce qui correspond à la saison des pluies au Cameroun.