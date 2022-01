Can 2021: Le Sénégal et la Guinée concédent le nul

C’est un résultat auquel on ne s’attendait pas forcément. Le Sénégal et la Guinée ont fait un match nul à l’issue de leur rencontre à Bafoussam, cet après-midi (0-0). Les deux équipes n’ont pas su se départager et se sont quittés sur un score nul et vierge. Un résultat qui arrange les deux sélections désormais 1er exæquo au classement du groupe B. Il faudra donc faire mieux pour les joueurs d’Aliou Cissé lors la prochaine journée contre le Malawi « décisif » pour une place en huitièmes de finale de cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.