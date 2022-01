Can 2021: La vérité sur la situation d’Ismaïla SARR

Comme précédemment annoncé l’attaquant sénégalais de Watford Ismaila Sarr est parti à Barcelone pour se faire consulter par son médecin traitant, le célèbre Dr Ramon Cugat, afin de faire une évaluation sur l’évolution de sa blessure au genou. Mais, selon le site emedia contrairement à une rumeur qui annonce la fin de sa CAN et un retour précipité en Angleterre, le joueur poursuit tranquillement son programme de récupération.

D’aprés les informations glanées par ce site, Ismaila Sarr termine sa préparation individuelle dans la ville catalane, où il pourra bénéficier d’un cadre idéal et de meilleures infrastructures pour revenir dans les meilleurs délais. Et, comme prévu, d’ici à la fin janvier, soit dans une quinzaine de jours, il devrait être opérationnel pour reprendre la compétition. Si le Sénégal, bien parti dans ce tournoi, est toujours en course, Ismaila Sarr retrouvera sa sélection pour disputer la troisième CAN de sa carrière après 2017 et 2019.