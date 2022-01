Can 2022: Fadiga crache ses vérités à Aliou cissé ” si on ne gagne pas la can, il doit partir”

Invité sur la télévision futur média khalilou Fadiga n’y est pas allé par quatres chemins pour exprimer sa pensée sur le sélectionneur national Aliou cissé et sa gestion de l’équipe.

pour l’ancien international, il y’a une insatisfaction “Aliou Cissé en est conscient. Moi le premier, par exemple, si j’ai l’occasion de lui en parler, je lui dirais clairement que je ne suis pas d’accord de la manière dont l’équipe joue. Je ne suis pas satisfait. J’aime le beau football et ça me manque, alors qu’on a les joueurs pour. Maintenant je sais que Aliou Cissé en est conscient là, que nous n’avons pas d’autres espérances que de gagner la coupe d’Afrique des nations. Parce que nous avons tout ce qui va avec. On ne manque de rien.»

Évoquant ses rapports avec Aliou cissé, Fadiga fait savoir qu’ils ne sont pas des meilleurs ” Aliou on n’a pas ces échanges-là. On a un groupe Whatsap, la génération 2002. Moi je parle de ceux qui me demandent mon avis. Alou Cissé ne m’a jamais appelé pour me demander mon avis. Et pourtant, j’ai été l’un des premiers joueurs à l’avoir a appelé parce qu’il est devenu sélectionneur et j’étais surpris. Elhadj Diouf et moi avons été les premiers à aller combattre pour qu’il devienne sélectionneur de l’équipe nationale.”

Et pour couronner le tout, khalilou Fadiga est d’avis que si Aliou cissé ne gagne pas cette Can, il se doit de partir “Si nous ne gagnons pas, ils serait plus respectueux pour Aliou Cissé, pour sa personne d’abord, de quitter. Voilà. Mais tout est mis en place pour qu’il gagne. Les joueurs on les a. franchement il y en a des tas, des joueurs : Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Mendy, Diao Baldé Keita, Gana Gueye, Cheikhou Kouyatré. On a un effectif extraordinaire. Nous avons l’effectif le plus cher du continent africain.»

Ce mardi, le chef de l’Etat va remettre le drapeau national au capitaine des « Lions », Kalidou Koulibaly. Le Président Sall va tenter de trouver les mots justes pour galvaniser Sadio Mané et ses coéquipiers qui vont disputer la CAN 2022, qui va se dérouler au Cameroun (du 9 janvier au 6 février).

Le Sénégal n’a toujours pas remporté la CAN, malgré des générations exceptionnelles de footballeurs. En terre camerounaise, les « Lions » du Sénégal feront face au défi immense de décrocher enfin la couronne continentale. Ce qui mettrait du baume au cœur des Sénégalais, qui rêvent depuis des décennies de voir l’équipe nationale revenir de cette expédition avec la Coupe d’Afrique.