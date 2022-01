Campagne locales: Abdoulaye Diéye à Grand Thiès

Le leader de la coalition And siggil Thiès et candidat à la mairie ville et Thiès Est Abdoulaye Diéye s’est rendu à Grand Thiès dans le cadre de ses proximités.

Face aux habitants de la cité Normandie, il a exposé son programme décliné sur plusieurs axes pour soulager les populations ; celà passe aussi à travers ses 100 mesures pour une amélioration de la condition des Thiéssois mais ce dont il reste convaincu est que: “Thiès se fera par les Thiessois” et que l’épine dorsale de sa gestion sera la transparence, l’éthique et la déontologie.

Abdoulaye Diéye a mis en garde les populations contre ces politiques qui font “l’achat de conscience ” en promettant entres autres des financements aux femmes notamment étant dans la dernière ligne droite cette semaine. Pour lui le social a toujours été son crédo et celà bien même avant d’être candidat.