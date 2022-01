Campagne locales 2022 : Les Candidats Saer Mangane, Abdou Mbow à la conquête de Parcelles, Fahu…

La coalition BBY s’est ébranlé vers les quartiers Fahu et Parcelles de Thiès. A cette occasion Saer Mangane, candidat maire de la Zone Est a diagnostiqué les problèmes de ces quartiers excentrés de la capitale du Rail avant de proposer des solutions salutaires aux populations. “Le Mbourock Sow” est la solution idéal pour régler vos problèmes” ont déclaré Saer Mangane et Abdou Mbow.

Pour les locales, le maire Saer MANGANE et le député Abdou MBOW à la têt d’une grande caravane ont été accueillis par une très forte mobilisation. Ils sont venus les galvaniser, recueillir leurs doléances , à travers une bonne communication , rassurer et réaffirmer aux populations du quartier périphérique Fayu , la volonté de BBY et du futur maire de saisir cette occasion historique, promettent – ils « d’une gouvernance plus proche des difficultés de ce quartier excentré, en réparant vite, cette injustice » ou ce vague sentiment des résidents d’être des laissés pour compte…