Après avoir démarré la campagne électorale des législatives du 31 juillet dans le département de Thiès, Habib Niang, leader du mouvement « And Suxxali Sénégal », par ailleurs responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar, a organisé samedi 16 juillet dans son siège sis au quartier Diakhao, dans la commune de Thiès Nord pour sonner une grande mobilisation en direction des élections qui vont choisir les représentants du peuple à l’ Assemblée nationale.

Ainsi, cette rencontre marquait le démarrage officiel des activités dudit mouvement et occasion pour Habib Niang et ses sympathisants de sonner le rapel de tous les responsables de cellules, les présidents des mouvements estudiantins, les sages, les groupements de femmes, les associations de jeunes aux fins d’une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022.

C’est dans ce sillage, Habib Niang a invité l’ensemble de ses camarades à suivre la dynamique unitaire et solidaire qui se construit, se consolide et s’élargit avec les membres du mouvement « And Suxxali Sénégal ak Habib Niang » . Pour sa part, le responsable de l’ Apr privilégie les visites de proximité, une caravane et des thé de débats dans les différents quartiers qui composent sa circonscription.