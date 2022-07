Les leaders de la coalition « Benno Bokk Yakaar »dans la commune de Thiès Ouest, sous la houlette de la coordonnatrice du comité électoral, Madame Binta Rassoul Basse, sont en train d’abattre un travail titan pour offrir au chef de l’ Etat une majorité écrasante à l’ Assemblée nationale. Avec cette détermination, Ousseynou Diouf , responsable apériste dans la cité du rail, le Ministre Yankhoba Diattara et Mr Sidibé son directeur de cabinet ont sillonné les quartiers Mbour 3 et Mbour 4 pour engranger le maximum de voix au soir du 31 juillet.

Occasion saisie pour le Ministre de l’économie numérique et des télécommunications d’annoncer un grand projet d’un centre multimédia qui va former les jeunes sur les métiers du numérique. Et pour lui, ce centre sera érigé à Mbour 3, car le délégué de quartier l’ a déjà octroyé un site communautaire, dit – il. En outre, Yankhoba Diattara n’a pas manqué d’annoncer des financements aux groupements de femmes, des subventions pour les ASC et chacune recevra un jeu de maillot et une enveloppe de 200.000 F CFA. Dans le cadre de la création d’emplois, le ministre a dévoilé le quota des deux quartiers ciblés.

Il s’agit de dix postes de recrutement dont cinq hommes et cinq jeunes filles pour respecter la parité. Pour sa part, Ousseynou Diouf a salué la démarche du président Macky Sall et celle du président Idrissa Seck sur la situation de Mbour 4 qui a longtemps hanté le sommeil des populations. Selon lui, le président de la République, Son Excellence Macky Sall a respecté sa promesse. « Nous attendons le décret qui confirmera la déclassification de la zone ».

S’exprimant devant une foule immense, M. Sidibé a magnifié l’unité et l’entente retrouvées entre les différents responsables de la mouvance présidentielle dans la commune de Thiès Ouest, pour un seul objectif c’est de donner une majorité confortable au Président Macky Sall pour qu’il puisse continuer pleinement ses missions dans le cadre du plan Sénégal émergent. C’est pourquoi, Madame Binta Rassoul Basse a insisté sur les réalisations du Chef de l’Etat à l’intérieur du pays qui pour elle, méritent de voter massivement pour la liste de « Benno »