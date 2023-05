Le Sénégal se prépare pour une grande opération statistique nationale : le 5e recensement général de la population et de l’habitat. Cette opération, d’une importance cruciale pour le développement socio-économique du pays, se déroulera du 15 mai au 14 juin 2033. Dans cette perspective, une cérémonie de sensibilisation a eu lieu à l’école route de Mbour, dans la région de Thiès.

Les élèves, qui jouent un rôle crucial dans ce processus, ont été invités à contribuer à la sensibilisation de la population. C’est dans cette dynamique que les élèves de l’école route de me dec ont été impliqués, et ils ont su se distinguer par leur performance en matière de théâtre et d’éducation des populations. Leur principal et toute l’équipe de l’école ont été chaleureusement félicités pour leur engagement et leur dévouement.

En outre, le Ministère de l’Éducation nationale, en collaboration avec l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, a fait appel aux enseignants pour mobiliser leurs élèves autour de ce recensement crucial. La participation des élèves et des enseignants n’est pas seulement une manifestation de leur citoyenneté, mais aussi une expression de leur engagement à servir leur pays.

Le recensement général de la population et de l’habitat vise à recueillir des indicateurs démographiques pertinents, à disposer de données sur la répartition spatiale des populations et sur leur mobilité, à identifier les principales caractéristiques de l’habitat, et à motiver des décisions des autorités liées à un meilleur aménagement du territoire. Les informations recueillies sont essentielles pour la formulation de politiques et de programmes de développement socio-économique.

L’école a été saluée pour son rôle dans cette opération. Selon les responsables, les élèves représentent un vecteur efficace de sensibilisation de leurs familles et de leurs communautés. Les enseignants ont été exhortés à soutenir l’initiative et à s’assurer que leurs élèves comprennent l’importance de cette démarche. La réussite de cette activité d’envergure nationale nécessite en effet la collaboration étroite de toute la population.

Le directeur général de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, ainsi que les autorités scolaires de la région de Thiès, ont été félicités pour leur leadership et leur implication. Les parents d’élèves ont également été remerciés pour leur soutien indéfectible.

