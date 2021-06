Campagne Agricole: Aminata Assome Diatta prône le partenariat

Dans le cadre des rencontres agricoles initiées par le ministère du Commerce, Aminata Assome DIATTA a réuni les parties prenantes, afin d’évaluer , d’identifier leurs préoccupations en vue de proposer des solutions structurantes.»

Elle a rappelé à cet effet, que « la préoccupation de son département est de trouver une solution définitive aux problèmes de commercialisation des productions agricoles ». C’est tout le sens de l’opérationnalité du cadre de commercialisation des productions agricoles. » A-t-elle rajouté. Au mois d’Août 2020, le ministère avait installé le Conseil national des productions et avait demandé aux gouverneurs de régions d’installer les cadres au niveau régional, des foras, pour discuter de toutes les questions liées à la production des filières.

Aminata Assome DIATTA estime qu’à ce titre « ces cadres doivent se réunir de façon régulière pour permettre la prise en charge efficace des préoccupations. » C’est pourquoi, elle tenu que cette rencontre se tienne avant le début de la campagne et qu’elle dépendait au premier chef, de la disponibilité des acteurs en vue d’identifier d’éventuelles difficultés à remédier. » A cet effet, la ministre dit compter le gouverneur Mouhamadou Moustapha NDAO vu son engagement et des personnes ayant participé à ce Conseil de développement. « Ce cadre est une structure organique, de suivi, d’analyse et de prises de décisions, pour les questions afférentes à la production agricole . A soutenu la Ministre. D’ailleurs, elle a pris sur elle, l’engagement solennel, « de travailler avec un expert pour régler les problèmes de commercialisation, que même les pays développés ont rencontrés, en mettant en place des mécanismes que l’Agence de régulation des Marchés(ARM) a commencé à expérimenter, comme la contractualisation.

Pour le ministère du Commerce, la mise en œuvre efficiente des schémas de la commercialisation agricole au niveau des marchés locaux et des importations, passent par l’implication de tous les acteurs et « qu’ils ne considèrent pas ce cadre, comme une affaire exclusive de l’administration. »Enfin, la ministre exhorte à la mobilisation des parties prenantes , « pour l’avènement d’un véritable partenariat entre les différents niveaux de prises de décisions, dans l’atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. »

Quant à Aly NDIAYE, président régional de la filière oignons de l’Unacois Jàppoo de Thiès, il s’est félicité du bon déroulement de la rencontre où on été passés au crible, les problèmes de l’heure et les perspectives envisagées pour les différentes filières, les besoins en chambres froides, d’aires de stockage ainsi que sur le plan cultural, l’augmentation des surfaces à emblaver, et à la réponses de la déperdition du prix de l’oignon , entre autres…