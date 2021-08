Camp Pénal : Un prisonnier fracture le nez d’un surveillant pénitentiaire

Un fait insolite s’est déroulé au Camp pénal Liberté VI. Le détenu A. Ngom a tabassé un garde pénitentiaire, répondant au nom de P. K. Camara.

Les faits remontent au 18 août dernier Ce jour-là, P. K. Camara a fait une intervention dans la chambre 09 pour une histoire de bagarre opposant le détenu A. Ngom à son codétenu M. Sarr. Après intervention, le nommé A. Ngom est muté à la chambre 13 par le chef de cour. Le soir, aux environs de 18 heures, l’agent P. K. Camara est allé ouvrir la porte de la chambre 13 pour des raisons de service. Du coup, il a reçu un violent coup de poing de la part du détenu A. Ngom lui occasionnant une fracture de l’os du nez. Il s’en est sorti avec une incapacité temporaire de travail de 10 jours.

Interrogé par les éléments du Commissariat de Grand-Yoff, le nommé A. Ngom n’a pas botté en touche les faits qui lui sont reprochés. Il soutient avoir cru que le gardien de prison allait s’attaquer à lui à la suite de leur prise de gueule dans la journée.

Poursuivi pour des faits d’outrage, de rébellion contre un agent dans l’exercice de ses fonctions et coups et blessures volontaires, le mis en cause a été placé en garde à vue, puis déféré au Parquet de Dakar. À signaler qu’il est en train de purger une peine d’emprisonnement de 13 ans de travaux forcés, pour assassinat.