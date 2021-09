Camp Pénal : De la drogue dissimulée dans du pain

Qui l’aurait imaginé ? De la drogue dissimulée dans du pain pour l’introduire au Camp Pénal. Ce 30 août 2021, vers 10 heures, un agent en service au Camp Pénal Liberté VI, a mis au parfum les éléments du Commissariat de Grand-Yoff, au sujet d’un détenu pour les faits d’offre et cession de drogue et introduction frauduleuse d’un moyen de communication en milieu carcéral. Le mis en cause, un certain M. Sall, récidiviste.

M. Sall qui travaillait dans la boulangerie de la prison avait par devers lui, un sac contenant une quantité de drogue dissimulée dans quatre (04) morceaux de pain et un téléphone de marque Itel sans carte SIM.

À la pesée, le chanvre indien fait un poids de trois cent (300) grammes. Interrogé, le nommé M. Sall a nié les faits qui lui sont reprochés arguant que quelqu’un aurait introduit la drogue et le téléphone portable dans son sac quand il dormait dans la boulangerie.

Le mis en cause a été placé en garde à vue avant d’être déféré au Parquet ce 31 août 2021.

Au demeurant, le nommé M. Sall avait été placé sous mandat de dépôt le 16 juin 2014 et purge une peine de dix (10) ans ferme rendue par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis pour viol collectif et tentative d’escroquerie.