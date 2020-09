Cambèrène : un jeune homme meurt, tué par les eaux de pluie

Share on Twitter

Il était sorti pour barrer la route aux eaux déferlantes, plaçant des sacs de sables

A Cambérene, un village Lébou de Dakar qui a la particularité d’être aussi celui de la famille confrérique Layéne, le drame qui vient de se produire a ému tous les habitants.

En effet, le jeune homme de 20 ans Assane Guèye a été victime des eaux de pluies, écrasé par un mur. Selon le récit poignant de son frère Ibrahima, recueilli par la RFM, « il était sorti pour barrer la route aux eaux déferlantes, plaçant avec moi des sacs de sables. On en était au deuxième, lorsque c’est arrivé. C’est lui-même qui m’a appelé, vers une heure du matin, car on ne dort pas ici, quand il pleut. Il a été malheureusement écrasé par le mur. J’ai pu échapper grâce à position et ma grande taille. »

En période d’hivernage, les populations disent vivre une situation apocalyptique : « pas de voiture parce que toutes les eaux des quartiers environnants se donnent rendez-vous à Cambérène, on patauge dans les eaux, et c’est l’état qui est responsable, car la canalisation fait défaut et cela va de mal en pis. »