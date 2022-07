Alors que son prédecesseur Talla Sylla se promenait avec des gardes du corps dans les artères de la Capitale du rail ou même pour se rendre à pieds à la ville sainte de Touba, le nouveau maire de Thiès le philosophe Babacar Diop affiche la témérité, la Sobriété et la Sérénité.

Pourtant le nouveau édile de la ville aux deux gares n’en est pas pour autant aussi docile, gentil et tranquille : Lui qui a entamé son règne avec des actions de Grand éclat, des attaques d’envergures à l’encontre des intérêts d’hommes d’affaires ou de puissants Groupes qu’ils a dénoncés et vilipandés, de gérants de commerces dont il a signé la décadence de leurs activités génératrices de revenus, ou d’hommes politiques qu’il a accusés de détournement des deniers publiques… Et pour couronner le tout notre sociologue de maire se promène allégremment et tout souriant au milieu des Caids lors des manifestations politiques. C’est à croire que M le Maire disposerait d’une Protection Mystique ou se croirait vivre au pays de l’oncle Sam.

Du point de vue de certains Observateurs avisés , Son Agression au sein de sa dite « famille politique » lors d’une manifestation est assez révélatrice d’un manque d’expérience notoire de la part du Guèlaware qui ne jauge pas à sa juste valeur les enjeux de son poste stratégique. En effet, tenaillé par les turpitudes de sa gestion locale, ses promesses gargantuesques d’une administration sobre et vertueuse, sa position au sein de sa coalition politique et son accointance naturelle avec le pouvoir, le nouveau Maire de Thiès devrait plus prendre conscience de son « Soi » (pour parler philosophie) et se mettre à l’abri des langues et des agissements.

Le caillassage de sa voiture marque un tournant fort vers une prise de conscience d’un passage de la vie innoncente d’une simple vie de Prof, à l’avènement d’un Responsable Politique devenu important du point de vue de sa position stratégique entre des camps qui se tuent et se bagarrent pour des intérets majeurs.