BUZZ DU NET SUR THIES INFO

Djeynaba Baldé: « Il y a beaucoup de regrets , si je pouvais retourner en arrière, je n’allais pas rentrer de sitôt dans la musique »

Dans les colonnes de Vox Populi, celle dont l’histoire avec Mamdou Diop ISEG à défrayé la chronique estime qu’il aura fallu pour être attendre d’être beaucoup plus mature.

Cela lui aurait permis, dit-elle, de connaitre les arcanes du milieux.

« Bien sûr, il y a beaucoup de regrets , si je pouvais retourner en arrière, je n’allais pas rentrer de sitôt dans la musique. J’allais encore attendre d’être un peu plus mature pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants du milieu et surtout de ce qu’est la vie », a dit Djeyna Baldé dans les colonnes de Vox Populi

Deux personnes décédées du Covid-19 enterrées nuitamment à Yoff.

Wally Seck offre une limousine à Serigne Mountakha en guise de “Adiya”

Mondial 2002 France-Sénégal: Les souvenirs d’Emmanuel Petit « Les marabouts ont contribué… »

Le 31 mai 2002 est une date inoubliable pour les sénégalais avec la victoire des Lions face à la France en coupe du monde. Si ce match ne quitte pas nos esprits, il n’a jamais été oublié par nos anciens adversaires. 18 ans aprés…

Ce match est historique et inoubliable avec des anecdotes à n’en plus finir. Et celle de Emmanuel Petit, ancien milieu de terrain des bleus prouve encore le débat et la frénésie qu’avait suscité cette rencontre qui s’est jouée à Séoul (Corée du Sud).