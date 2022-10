Ce Lundi 03 octobre, le maire de ziguinchor a déroulé les grands axes de son projet d’économie sociale et solidaire.

500 mille personnes à hauteur de 50.000 F CFA par personne, telles sont les prévisions de Ousmane Sonko pour atteindre un budget de 5 milliard pour construire des infrastructures dans sa ville. Pour ce faire, le maire de Ziguinchor est d’avis qu’il faut d’abord encadrer et former les jeunes. « Le premier élément de l’économie sociale et solidaire, c’est tout faire pour que les personnes soient encadrées. Quelqu’un qui ne sait pas comment entreprendre, si toutefois tu lui donnes 100 millions tout de suite, deux mois plus tard, si tu lui demandes cet argent, il ne saurait quoi dire. Il faut donc le former en entrepreneuriat, lui donner des outils de gestion en management, des outils élémentaires de gestion de comptabilité. Raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place la couveuse d’entreprise ».

L’édile de ziguinchor s’adressant à ses administrés : « Est-ce que vous savez ce que j’attends de vous ? Ce n’est pas l’Etat central, ni la coopération décentralisée qui construiront la ville de Ziguinchor. Cette ville sera ce que les populations en feront», a t-il soutenu en exhortant les populations à mettre la main à la poche pour bâtir Ziguinchor. «Je suis à la tête d’un conseil municipal. Je n’ai rien qui puisse tout faire. La loi me donne la latitude de réclamer à chaque ziguinchorois quelque chose pour construire Ziguinchor»

Ousmane Sonko mise aussi sur l’agriculture pour en finir avec le sous-emploi ou le manque d’emploi des jeunes et les multiples grand-places autour du thé. « Nous voudrions que les jeunes, particulièrement, se lancent dans l’agriculture. Et nous avons commencé à nous équiper en matériel agricole. C’est un premier tracteur que nous avons apporté et nous prions le bon Dieu d’avoir les capacités d’apporter beaucoup de matériel agricole ».

Ziguinchor n’ayant plus de terres, selon lui, l’intérêt est d’aller vers ces communes qui en disposent et qui sont prêtes à mettre à disposition des terres pour prendre les jeunes après la formation et leur octroyer des financements afin qu’ils arrêtent de passer leur temps à boire du thé. »

Ainsi, Ousmane Sonko après avoir annoncé faire un virement au montant de un million compte sur les fils de ziguinchor d’ici et de la diaspora pour atteindre cette levée de fonds participative à hauteur de 5 milliards.