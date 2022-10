Lors des dernières assises nationales, le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné vendredi 14 octobre « à l’unanimité » président de transition jusqu’à une élection présidentielle prévue en juillet 2024. La charte de la transition qu’il a signé maintient un gouvernement de 25 membres et une Assemblée législative de transition (ALT) de 71 membres non rémunérés, ils percevront des indemnités de session.

L’hémicycle comprendra 20 membres de l’ALT qui seront désignés par le président Traoré, 16 par les Forces de sécurité et de défense (FDS), les autres par les régions, les partis politiques et les organisations de la société civile.

Seneweb