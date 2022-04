Depuis fin 2021, Blaise Compaoré était poursuivi avec plusieurs de ses proches pour « complicité d’assassinats », « recel de cadavres » et « attentat à la sûreté de l’Etat » suite au coup d’Etat de 1987 qui a abouti à la mort de Thomas Sankara.

Une peine de prison à perpétuité pour Blaise Compaoré. C’est la décision finale qu’ont prise ce mercredi 6 avril, les juges du tribunal militaire de Ouagadougou dans l’affaire de l’assassinat de l’ancien leader de la révolution burkinabé, le capitaine Thomas Sankara (photo). Cette sanction bien plus lourde que les 30 ans initialement requis par le parquet contre l’ex-président du Faso sonne le glas d’un feuilleton judiciaire qui a commencé avec l’ouverture du procès à la fin de l’année 2021. Plus encore, elle semble enterrer définitivement les espoirs d’un retour au pays de Blaise Compaoré, en exil en Côte d’Ivoire depuis son renversement à la suite de l’insurrection populaire de 2014.

Pour rappel, M. Compaoré est accusé d’être le principal commanditaire du coup d’Etat du 15 octobre 1987 qui a abouti au meurtre de son prédécesseur et de 12 de ses compagnons. Ses deux principaux co-accusés, à savoir : le commandant de sa garde, Hyacinthe Kafando, et le général Gilbert Diendéré pour qui le parquet réclamait respectivement 30 et 20 ans de prison ont été eux aussi condamnés à la prison à perpétuité. Plusieurs autres peines d’emprisonnement allant de 3 à 20 ans ont également été prononcées contre huit autres accusés. Alors que de nombreux observateurs craignaient que le coup d’Etat de janvier 2022 ne retarde ce procès historique, cet aboutissement représente un véritable soulagement pour les parties civiles et les proches des victimes qui ont longtemps réclamé la tenue de ce procès, quasi impossible à espérer sous l’ère Compaoré. Au total, une centaine de témoins ont été entendus dans l’affaire.

Ecofin