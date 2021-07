BROUILLE AVEC EL HADJI NDIAYE AU SUJET DES VOLS DE FRÉQUENCE, NDIAGA NDOUR(TFM) ARRÊTÉ PAR LA GENDARMERIE

Selon des informations obtenues par Emedia, Ndiaga Ndour, frère du célèbre chanteur Youssou Ndour mais également Directeur de la télévision du groupe Futurs Médias, est présentement arrêté et placé en garde à vue à la Brigade de Recherches de la Gendarmerie (Faidherbe). Ndiaga Ndour avait, une première fois, été entendu le mercredi, 2 juin dernier, tout comme son frère, Bouba Ndour, Directeur des programmes de la télévision. D’autres auditions avaient également été faites dans le cadre de l’enquête.

Le 21 juin dernier, dans une sortie médiatique en marge de la fête de la musique et de l’anniversaire du lancement de sa chaine de télé, El Hadji Ndiaye révélait qu’un système frauduleux de piratage avait été mis en place à ses dépens. Il accusait nommément Ndiaga Ndour d’avoir piraté ses fréquences et de naviguer illégalement sur le satellite. Ce, depuis 2018. Ce piratage lui aurait ainsi valu des pertes d’images lors de plusieurs grands événements que sa chaîne comptait diffuser en direct. C’est ainsi qu’il avait déposé, au début du mois de juin, une plainte contre X devant le procureur.

EL HADJI NDIAYE : “DES VOYOUS, DES BANDITS QUI TRAFIQUENT DES FRÉQUENCES D’AUTRUI…”

Depuis, malgré de multiples médiations, El hadji Ndiaye assurait qu’il ne comptait pas lâcher du lest. Visiblement très remonté, et estimant avoir le droit de son côté, El hadj Ndiaye déclarait qu’il allait prendre sa revanche sur le président du Conseil d’administration du Groupe futurs média (Gfm), Youssou Ndour, à qui il reprochait également de lui avoir pris des agents.

Pour que lumière soit faite sur cette affaire, El hadj Ndiaye avait aussi appelé les autorités compétentes à faire leur travail, estimant que c’est une affaire de cybercriminalité. Avec cette première arrestation, il remporte une première bataille qui devrait permettre de faire éclater la vérité dans cette affaire…

« Au moment où le président de la République, au moment où le gouvernement, au moment où le Cnra (Conseil national de régulation de l’audiovisuel) et les Babacar Diagne disent qu’ils vont couper des signaux pour réguler ceci ou cela, ils ont maintenant du travail. Le Cnra a du boulot. Leurs travaux devaient commencer par ces voyous, ces bandits qui trafiquent des fréquences d’autrui pour aller monter sur le satellite. L’Artp (Autorité de régulation des télécommunications et des postes) a également du boulot. Je ne peux pas accepter ce trafic et je ne l’accepterai jamais », disait-il, en roues libres sur sa chaine de télévision.

Une affaire qui risque de secouer l’atmosphère médiatique quand on sait la rude concurrence qui existe entre les deux chaînes de télévision.