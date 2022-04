Incroyable mais vrai ! Un gang de cinq malfrats a fait irruption, en plein jour, dans le domicile d’un émigré, au quartier Guédé de Touba. Après avoir tenu en respect les dames retrouvées sur place, les bandits ont défoncé la porte de la chambre de l’une des épouses du ‘’modou-modou’’. Ils ont emporté un montant de 3 260 000 F Cfa, des bijoux et un téléphone portable, lors de leur retraite à bord d’un taxi.

A l’issue de l’enquête rondement menée, les gendarmes de la brigade de Touba Bélel ont réussi à démanteler le gang incriminé. Cet exploit réussi par les hommes du commandant Boubacar Cissé est le fruit d’intenses investigations.

D’après des sources de Seneweb proches du parquet, les hommes en bleu avaient interpellé M. G. se disant mécanicien moto. Soumis à un interrogatoire serré, il a fini par craquer en avouant son implication dans l’attaque à main armée perpétrée dans le domicile de l’émigré.

Dans ses aveux, il a livré aussi l’identité de ses comparses. Vingt-quatre heures plus tard, les gendarmes de Touba Bélel ont mis la main sur le cerveau de la bande. Acculé de questions, le caïd, B. D. N. s’est mis à table. Puis, ce soi-disant commerçant a retracé le film du braquage.

Ils avaient surpris deux dames, en plein jour, dans la concession, avant de les enfermer dans une chambre, sous la menace d’une machette. Selon lui, ils avaient partagé une partie du butin.

Moins chanceux que les deux membres du gang en cavale, le chauffeur de taxi a été arrêté par les gendarmes au cours de l’enquête.

En effet, B. S. L. était chargé de transporter les quatre malfaiteurs, pour la commission de leurs forfaits.

Après leur coup réussi à Guédé, l’indélicat chauffeur de taxi avait changé la plaque d’immatriculation de son véhicule, pour tromper la vigilance des pandores. Peine perdue.

A l’issue de l’enquête diligentée par la gendarmerie de Bélel, le chef de gang et ses acolytes arrêtés ont été présentés au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel depuis le lundi dernier.

D’après nos sources proches du parquet, le trio est poursuivi pour association de malfaiteurs, vol en réunion […] avec usage d’arme blanche et l’utilisation de moyen de locomotion

seneweb