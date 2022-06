Ce Dimanche 19 juin 2022, Bougane Guèye, Président de la Grande Coalition Gueum Sa Bopp, a rendu visite aux différents responsables et manifestants arrêtés le Vendredi 17 juin 2022.

il s’est rendu à la Section de Recherche de Colobane où se trouve les honorables députés Déthie Fall, Mame Diarra Fam et d’autres manifestants,mais malheureusement l’accès lui a été refusé.

Manifestement la hiérarchie des Forces de Défense et de Sécurité a donné des instructions fermes pour interdire les visites aux détenus sauf pour les avocats.

Le Président Bougane Gueye s’est rendu ensuite à Bel air, où est détenu et placé en garde à vue Alpha Diop, conseiller GSB à Guinaw Rails Nord.

A cet effet, la Grande coalition GSB condamne les arrestations arbitraires lors des manifestations du 17 juin et exige la libération immediate et sans condition de tous les manifestants et responsables de l’opposition arrêtés à Dakar et Ziguinchor.

Ce lundi à 17h au siège du mouvement, le Président de la Coalition Gueum Sa Bopp, M. Bougane Gueye fera une déclaration sur la situation du pays.