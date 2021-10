Bougane brandit ses preuves : “j’ai toujours été en règle avec la fiscalité”

Ses comptes bloqués pour des raisons fiscales, le Groupe D-média traverse une mauvaise passe. Et pourtant, il y a Pour des raisons fiscales, le compte de Groupe D-media a été bloqué et connaît actuellement une mauvaise période. Cependant, il y a quelques mois, le PDG a également demandé “un accord complet avec le service des impôts”. Sur le plateau Seneweb, Bougane Gueye Dany a affirmé qu’il n’avait pas “bénéficié de réductions d’impôts” pour accroître la résistance des entreprises sénégalaises au Covid-19, brandissant ainsi son allégement fiscal. Voir la vidéo ci-dessous pour plus de détails.

