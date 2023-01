Boubacar Boris Diop, parrain de la 6e édition du Salon International du livre de Thiès

L’écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop, Prix Neustadt et grand prix littéraire pour les lettres au Sénégal, sera à nouveau à l’honneur à l’occasion de la 6e édition du Salon International du Livre de Thiès (SILT) qui se tient cette année du 16 au 19 mars 2023 dans la station balnéaire de Saly Portudal. Il tournera autour du thème : L’Afrique face à elle-même, enjeux d’écriture.

L’auteur de Murambi ou le livre des ossements, tout comme de nombreux autres romans qui ont une audience mondiale, succède à la fois aux écrivains Ken Bugul, Andrée Marie Diagne ou Baye Gana Kébé comme parrain de cette manifestation littéraire majeure au Sénégal.

Né depuis 2011, le Salon International du Livre de Thiès (SILT) s’est nourri dans le temps de nombreux apports et de l’adhésion de la communauté littéraire sénégalaise tant parmi les éditeurs qui l’ont plébiscité que par les écrivains qui le fréquentent et l’animent.

L’innovation majeure de cette édition se trouve dans le fait que ledit évènement se tiendra dans la station balnéaire de Saly. Cette évolution majeure se justifie par le fait qu’une telle manifestation déborde complètement de la ville de Thiès qui a servi de terrain d’expérimentation. Même si l’évènement ne quitte pas complètement la Cité du rail, il demande une plateforme beaucoup plus ouverte au monde pour asseoir définitivement sa dimension internationale appelé par des acteurs étrangers notamment des éditeurs parisiens tourné vers l’Afrique comme Présence africaine qui compte prendre part à cette édition. Par ailleurs, le salon accueillera des éditeurs ivoiriens et marocains.

Dans la même lancée, de nombreux écrivains de dimension mondiale sont invités notamment Djayli Amadou Amal (Cameroun), Blaise Ndala (Congo- Canada) Sami Tchak (Togo-France), Hella Feki, (Tunisie) Yamen Manai (France-Tunisie), entre autres. Ils tiendront des panels et des interventions diverses à côtés de leurs pairs non moins réputés comme Ken Bugul, Boubacar Boris Diop, Khalil Diallo etc.

Aussi, cet évènement a trouvé naturellement un bel accueil de la Société d’Aménagement des Cotes du Sénégal (Sapco) et d’hôteliers qui compte l’inscrire définitivement dans la logique de l’agenda culturel pour la promotion de la destination Sénégal.

Cette année encore, une mobilisation exceptionnelle des élèves, des étudiants et des enseignants en collaboration avec l’Inspection d’Académie de Thiès et l’Iden de Mbour, est prévue.

Un programme d’animation littéraire et de vulgarisation de la lecture autour du thème central aura lieu dans le village du salon et des offs dans plusieurs écoles et lycées de la commune de Saly et de Mbour. Aussi, il a été fait appel à programme aux éditeurs participants à qui un espace animation sera proposé sous le chapiteau exceptionnel qui sera implanté devant la place en face l’hôtel les Bougainvillées. L’espace semble tout indiqué en raison de sa centralité par rapport aux activités et implantation des infrastructures hôtelières mais aussi et surtout de son accessibilité.

C’est pourquoi l’objectif de rassembler un public aussi nombreux que de qualité avec des interventions à la mesure induit à fixer un budget prévisionnel de plus de trente millions en hausse contre celui de l’année dernière. Ainsi, en dehors de l’appui essentiel attendu du ministère de la culture qui est notre premier partenaire, il a été fait appel naturellement à nos deux autres partenaires locaux mais aussi à tous les sponsors potentiels comme le Cosec ou Aibd et le Port autonome de Dakar en dehors de tous les établissements hôteliers de la Petite Côte.

Partager : Tweet



WhatsApp