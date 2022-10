L’écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop remporte le Prix international de littérature Neustadt 2022, équivalent du Nobel de littérature. L’annonce a été faite par World Literature Today, le magazine de l’Université d’Oklahoma grand organisateur de l’événement.

Pour Robert Con Davis-Undiano, directeur exécutif de World Literature Today, Boubacar Boris Diop pour son parcours et ses écrits mérite amplement cette distinction.

« C’est un grand honneur qu’un écrivain africain chevronné de la stature de Boubacar Boris Diop ait remporté le prix Neustadt. C’est un point de repère pour le prix et pour la renommée croissante et bien méritée de M. Diop en Occident » a t-il soutenu.

Neustadt est le premier prix littéraire international d’ envergure à avoir pour origine les États-Unis. Souvent consideré comme le « Nobel américain », il est l’un des très rares prix internationaux pour lesquels les poètes, les romanciers, les scénaristes et les dramaturges sont également éligibles. Le prix Neustadt reconnaît le mérite littéraire exceptionnel des auteurs du monde entier.

Le penseur sénégalais a été choisi pour son ouvrage sur le Rwanda. Murambi, le livre des ossements (Editions Zulma), un roman qui compte parmi les premières œuvres littéraires sur le génocide le plus sanglant de la fin du XXe siècle. De façon magistrale, l’écrivain raconte la folie, l’horreur, le drame et la fragilité des sociétés à travers l’histoire personnelle de deux amis d’enfance, Jessica et Cornelius.

M. Diop est l’un des romanciers, dramaturges et essayistes africains les plus réputés. Il est le troisième écrivain d’expression française à avoir été lauréat de ce prix après Francis Ponge et Assia Djebar.

Pressafrik