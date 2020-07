Booba se fait lyncher après sa défaite contre son rival Kaaris !

Booba a voulu jouer, mais il semble avoir perdu… Sur Instagram, le rappeur du 92 se fait alors lyncher après sa défaite contre Kaaris. Souhaitant humilier son rival, Booba a alors sorti le clip de son dernier morceau le même jour que celui de Kaaris.

Cependant, le rappeur de Sevran a explosé le compteur de vues sur YouTube ! Le 3 juillet dernier, Kaaris a donc fait son grand retour sur la scène du rap français avec un titre très énervé intitulé Goulag. De quoi faire le bonheur de ses millions de fans. Ils n’en pouvaient plus d’attendre ! Et pour le coup, ils ne semblent pas déçus.

Il faut dire que le rappeur de Sevran n’a pas fait les choses à moitié. Le morceau déchire et tourne déjà en boucle sur toutes les plateformes ! Sorti il y a moins d’une semaine, Goulag frôle d’ores et déjà les 4 millions de vues sur YouTube. Et ce, malgré le coup bas de Booba !

En effet, le rappeur du 92 a tenté d’humilier son rival en balançant le clip de son dernier morceau le même jour ! Mais la tactique de Booba n’a pas vraiment abouti… Bien au contraire !

Vous l’aurez compris, Kaaris a donc humilié Booba, dont le dernier clip n’a même encore atteint la barre du million de vues sur YouTube. Pourtant, l’interprète de Petite Fille continue de s’en prendre à son grand rival sur les réseaux sociaux.

Il y a peu, B2o a alors partagé une vidéo délirante sur Instagram. On voit ainsi un chat assis sur un mini canapé. Il s’agit sans doute du fameux Chaaris ! Cependant, les internautes ont décidé de remettre Booba à sa place. « Kaaris t’a infligé ta première défaite », « On ne t’entend plus depuis quelques jours », « Kaaris est meilleur que toi, on l’a bien vu avec Goulag ».