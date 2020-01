Boeing reconnaît la présence d’une autre FAILLE sur le 737 MAX

Le groupe Boeing a annoncé avoir découvert un autre problème technique sur ses avions 737 MAX cloués au sol depuis une série de crashs mortels, ce qui pourrait retarder davantage leur remise en service, relatent les médias. La faille concerne une fonction qui permet de vérifier le bon fonctionnement de certains systèmes, selon Bloomberg qui se réfère à une source informée.

Selon Reuters, le problème a été découvert lors d’un examen technique pratiqué dans l’Iowa le week-end dernier sur la version mise à jour de l’avion. «Nous faisons les mises à jour nécessaires et travaillons avec la Federal Aviation Administration (FAA) pour enregistrer des changements. Nous tenons nos clients et fournisseurs informés. Notre priorité absolue est de veiller à ce que le 737 MAX soit fiable et réponde à toutes les exigences réglementaires avant sa remise en service», a indiqué Boeing dans son communiqué.