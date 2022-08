C’était le choc de la revanche Pour Gris Bordeaux et celui de la confirmation pour Balla Gaye 2 et c’est au second que la chance a souri hier à l’aréne nationale. Le lion de Guédiawaye a mis à terre le tigre de Fass à la suite d’un combat plus ou moins tumultueux.

Même si la victoire était quelque peu incertaine chez certains fans qui étaient sous pression, Balla Gaye l’a finalement fait.

“J’avais la pression parce que je sortais d’une défaite. Il fallait qu’on se donne des coups avant le verdict. J’avais promis à Gris Bordeaux que j’allais le terrasser et me mettre au-dessus de lui. Ce qui s’est passé finalement. Désormais, aucun lutteur ne me manquera plus de respect au Sénégal. J’ai commis des erreurs je le sais et d’ailleurs, mes fans n’étaient pas contents de moi. Désormais, je ne vais plus commettre les mêmes erreurs », a déclaré le lutteur de Guédiawaye vainqueur du troisième tigre de Fass à l’issue d’un combat âprement disputé au grand bonheur de ses nombreux fans avec qui il a fêté sa victoire à Guédiawaye.