A l’heure de la transition énergétique, les entreprises technologiques redoublent d’imagination dans la mise à contribution de tous les facteurs de production d’énergie plus propre et plus abordable.

En Angleterre, la société locale Ecotricity vient de lancer la phase pilote d’un projet qui consiste à transformer l’herbe en gaz pouvant être utilisé pour chauffer les maisons. Ce gaz vert a les mêmes propriétés que le gaz naturel. Le processus fonctionne avec de l’herbe qui a été décomposée dans un conteneur d’ensilage pendant environ deux mois. Le produit est ensuite placé dans un digesteur, où il dégage un gaz riche en méthane. Le terminal de valorisation du biogaz de Wärtsilä raffine le gaz avant de l’envoyer au réseau. La mise en œuvre de ce projet a été facilitée par la technologie Puregas CA50 de la société technologique finlandaise Wärtsilä.

« Le remplacement des combustibles fossiles par du gaz d’origine végétale présente d’importants avantages en matière d’énergie verte. Il est important de noter que les chaudières à gaz existantes installées dans les foyers britanniques peuvent encore être utilisées, mais d’une manière beaucoup plus durable. Wärtsilä a une solide expérience dans la fourniture de solutions de valorisation du biogaz très efficaces, et son système Puregas est un élément clé de ce projet », a commenté Chris Ives de Paul Winter Consulting Ltd, l’ingénieur-conseil désigné par Ecotricity pour gérer ce projet.

Ecotricity lancera la phase active de son plan de développement l’année prochaine. Ce sera la première fois que ce type de projet de biomasse fournira de l’électricité dans le pays. La société a pour objectif de construire 3 000 installations qui seront capables d’alimenter en gaz les 22 millions de foyers actuellement raccordés au réseau de gaz britannique.

Ecofin