Bineta Bass et son directeur de Campagne Ibrahima Ba chez Pape Amadou Ndiaye.

“Andado bi di na Rafett” promet le Ministre de l’artisanat, à la tête de la liste majoritaire à Thies Ouest. Le Ministre Pape Amadou Ndiaye a loué les qualités de Ibrahima Ba qui avait les mêmes ambitions de devenir maire mais qui a accepté de taire ses ambitions pour les accompagner.

Pape Amadou Ndiaye a profité de l’occasion pour décliner ses ambitions pour le développement de Thiès et a promis de mouiller le maillot pour une victoire à 95% à Thies Ouest pour la coalition BBY

Dans l’esprit unitaire et constructif du Mbourouk Soow impulsé par Macky SALL et Idrissa SECK en vue des locales de janvier 2022, Mme Bineta BASS rewmiste candidate à la candidature de la mairie de Thiès –Ouest a rendu une visite de courtoisie à Pape Amadou NDIAYE, à la tête d’une imposante délégation en compagnie d’Ibrahima Bâ responsable politique. La prétendante à la mairie de la commune –ouest s’est félicitée entre autres considérations, de la cohabitation de Rewmi avec la cohabitation avec BBy. Mme BASS tend une main fraternelle et sincère Ministre de l’Artisanat et de la Transformation sociale, en témoigne sa visite de prise de contact.

Pape Amadou NDIAYE qui répondait aux civilités de son hôte , a également réaffirmé et nourrit les mêmes aspirations pour le développement de la ville de Thiès qui dispose d’atouts certains, vu sa position stratégique. Enfin après avoir magnifié la cohabitation, souhaite ardemment « le déclassement du quartier Mbour 4 » pour permettre au gouvernement de faire la mise en œuvre des grands projets de l’Etat avec une zone industrielle pour l’emploi des jeunes, des espaces verts, des lacs artificiels, la construction de cimetière spacieux, sans compter le relèvement du plateau technique de l’hôpital de Mbour 4 etc…

