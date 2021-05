L’Assemblée générale ordinaire de la Banque des Institutions Mutualistes de l’Afrique de l’Ouest (BIMAO), s’est réunie le 20 mai 2021 pour approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020. Il est ressorti de cette session que la banque a réalisé un résultat net de 2,475 milliards F CFA. Cet excellent résultat réalisé pour la première fois depuis la création de la banque et ceci malgré un contexte économique très difficile caractérisée par la crise sanitaire de la COVID-19, s’explique par une conjonction de deux facteurs dont le changement de direction avec la nomination de Monsieur Mbaye DIONE à la tête de la banque en janvier 2020 et un accompagnement permanent du Conseil d’administration composé essentiellement de grands banquiers.

En effet, depuis la nomination de M. DIONE comme Directeur général, ce banquier chevronné qui capitalise plus de vingt ans dans ce métier a su adopter une stratégie payante pour le recouvrement d’une bonne partie du volume important de créances douteuses de la banque qui est dans une situation financière délicate depuis quelques années. Alliant discrétion, disponibilité et fermeté, il a réussi à remotiver le personnel de la banque, à recouvrer de nombreux clients dont une bonne partie des créances n’était adossée sur aucune garantie réelle et à reprendre un volume important de provisions constituées antérieurement. Toutefois, avec les pertes antérieures cumulées, le niveau des fonds propres de la banque reste encore insuffisant malgré le report à nouveau effectué sur l’intégralité des bénéfices réalisés.



Cette même tendance bénéficiaire se confirme pour l’exercice en cours et la priorité de sa direction Generale demeure la restructuration de la banque qui a déjà signé une convention avec le Ministère des Finances et du Budget, le FONSIS et le Crédit mutuel du Sénégal. Avec des indicateurs financiers encourageants, les investisseurs qui ont commencé à se manifester pour entrer dans le capital de la Banque seront rassurés des bonnes perspectives de la BIMAO qui ambitionne de se positionner prochainement dans son cœur de métier originel, la banque des IMF de la sous-région.