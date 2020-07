BILAN MENSUEL DE LA DSP: Plus de 2600 personnes interpellées par la police en juin

La Direction de la sécurité publique (DSP), a publié, jeudi, les chiffres de ses opérations du mois de juin. A cette occasion indique Vox Populi dans sa parution de ce vendredi, 2630 individus, pour diverses infractions, dont 47 de nationalités étrangères, durant cette période d’avant levée des mesures restrictives de lutte contre le coronavirus, ont été interpellées.

Dans le communiqué de son bureau de presse, dans la cadre du bilan mensuel des opérations de la Direction de la sécurité publique (DSP), il a été indiqué que 404 individus ont été appréhendés pour atteintes aux biens (vols, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie), 193 pour infractions au Code des drogues, 156 pour atteintes aux personnes (homicides, accidents, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, viol-attentat à la pudeur, violences à ascendants) et 159 pour atteintes à la paix publique, 1531 pour vérification d’identités et 187 pour ivresse publique et manifeste.

Pour ce qui est de la lutte contre le grand banditisme en période d’Etat d’urgence, il est à noter que «les éléments du Commissariat spécial de Saly Portudal ont démantelé 2 bandes de malfaiteurs redoutables : l’une, composée de 13 individus, s’adonnait à un trafic d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ; l’autre pour implication dans plusieurs cambriolages».