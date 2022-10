Le Gamou a été célébré Samedi dernier dans beaucoup de foyers religieux notamment à Tivaouane . L’objectif était de faire un Gamou sans accident mais malheureusement, tous les disciples n’ont pu rallier la ville religieuse, d’autres sont resté sur le chemin du retour.

Quelques heures après la fin du Gamou, les forces de l’ordre et les soldats du feu ont dressé le bilan de leurs activités. Les sapeurs-pompiers ont recensé 8 morts dans les accidents de la circulation. « Les accidents ont occasionné 172 victimes dont 164 ont été traitées et évacuées à l’hôpital pour prise en charge. Malheureusement nous déplorons 8 cas de décès. Et c’est le lieu et l’occasion de continuer la sensibilisation au niveau des gares routières mais également au niveau des usagers de la route d’observer les règles du code de la route », a expliqué le Lieutenant-Colonel Cheikh Tine, chargé de la communication de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Au niveau de la Police, 294 personnes ont été interpellées, entre Tivaoune et Kaolack, pour des infractions diverses.

Dans un communiqué, les limiers disent avoir mis aux arrêts 27 individus pour des cas de détention, usage, offre et cession de chanvre indien. Entre autres, 33 pour ivresse publique, 32 pour vol, 3 pour association de malfaiteurs…