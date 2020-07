BILAN DE L’OMS POUR LE CONTINENT :L’Afrique passe le cap des 500 000 cas de Covid-19

La manière dont la pandémie du coronavirus progresse en Afrique inquiète l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En effet, le continent vient de franchir le cap des 500 000 cas de Covid-19. D’où l’alerte

de l’OMS qui note que les cas ont doublé dans 22 pays et qu’en moins

de cinq mois, le virus a fait plus de 12 000 victimes, surpassant les 11

308 vies perdues lors de la pire épidémie d’Ebola au monde qui a

frappé l’Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016.

Les infections à Covid-19 en Afrique ont aujourd’hui dépassé le cap des 500 000. 509 868 cas plus précisément, pour 246957 patients guéris, 250 888 sous traitements et 12 023 morts, au décompte final de la fin de journée du 8 juillet . Et pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui livre ce bilan, il y a lieu de s’inquiéter, car un nombre croissant de pays connaissent une forte augmentation de cas. Surtout que selon l’OMS, jusqu’à présent, en moins de cinq mois, le virus a fait plus de 12 000 victimes, surpassant les 11 308 vies perdues lors de la pire épidémie d’Ebola au monde qui a frappé l’Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016.

Vox populi