Bilan couvre feu à Thiés: PLUS DE 20 000 INTERPELLATIONS, 15 000 VÉHICULES IMMOBILISÉS ET 15 MILLIONS FCFA D’AMENDES COLLECTÉS…

L’annonce a été faite par le gouverneur de la région de Thiés Mouhamadou Moustapha NDAO. D’apres lui, Près de 20 mille personnes ont été interpellées, lors des opérations menées pour le respect du couvre-feu, de 21 à 05 heures du matin, à Thiès.

L’autorité , fait également état de 15 mille véhicules immobilisés et la rondelette somme de 15 millions collectés en d’amendes forfaitaires.

“Au départ, il y avait quelques difficultés avec des groupes de jeunes à Mbour, à Joal et à Thiès, affirme t-il.

Mais en trois jours, les choses se sont calmées. Depuis lors, nous avons travaillé avec la police, la gendarmerie, et les militaires pour essayer de couvrir l’ensemble les villes. D’abord, Thiès, Mbour, Joal et Tivaouane. Ensuite, en milieu rural. Mais également sur l’ensemble des agglomérations de la région”.

Si les 15 millions ont renfloué les caisses du Trésor public, l’objectif visé par contre , qui se trouvait être l’interruption de la chaîne de transmission du virus, est loin d’être atteint. La région de Thiés , à côté de Dakar, reste en tête dans la répartition des nouvelles contaminations. Le bilan quotidien sur l’évolution de la pandémie à Covid-19 le prouve à suffisance.

Rappelons que, l’état de catastrophe sanitaire et le couvre-feu, renouvelés hier, restent en vigueur jusqu’au 20 mars prochain. Seules les régions de Dakar et de Thiès restent concernées, d’après la déclaration du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Diome.

Thiès a enregistré, dans le bulletin épidémiologique lu ce matin par le directeur de la Prévention au ministère de la Santé, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, près de 50 cas issus de la transmission communautaire.