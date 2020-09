Bignona/Baïla: Une candidate tombe et meurt après avoir été proclamée admissible au bac

Bignona : Elle ne passera plus les épreuves du second tour. Cette candidate au bac qui a pris son admission au second tour à la radio est subitement décédée après avoir crié de joie.

Les faits se sont déroulés au centre d’examen de Baila dans le département de Bignona (Ziguinchor, sud.

La fille est décédée lundi en début de soirée après avoir appris qu’elle était admissible au second tour, a appris l’APS de sources académiques.

« Elle était une candidate libre. Elle a fait plusieurs fois le baccalauréat sans succès. Elle venait de passer au second tour. En entendant son nom. Elle a accouru en laissant entendre des cris de joie. Brusquement elle tombe et perd connaissance. Des personnes ont tenté de la tapoter pour qu’elle se relève. Mais c’était fini. Elle était déjà morte », a confié à l’APS une source dans le département de Bignona.

« Il faut préciser que selon le protocole, il n y a pas eu de proclamation de résultats au centre d’examen de Baila. C’est la radio communautaire Fogny FM qui faisait la transmission en direct. La candidate était en famille. En entendant son nom à la radio, elle a sursauté, peut-être, de joie », a précisé l’un des responsables du jury du baccalauréat dans le village de Baila.

Le corps de la victime a été transporté par les autorités académiques au poste de santé de Baïla.

« La famille habite le village de Niankit dans le département de Bignona. Mais elle faisait l’examen au centre de Baila » , a indiqué un responsable académique .