Bernard Tapie n’est plus

La famille de Bernard Tapie a annoncé qu’il était décédé dimanche matin à l’âge de 78 ans. Il a marqué le monde du sport français, notamment à travers l’OM. Touchant à tout, que ce soit dans les domaines de l’entreprise, du sport, de la politique, de l’art et des médias, ou tous les domaines qu’il a souvent rendus indissociables tout au long de sa vie, Bernard Tapie est décédé d’un cancer ce dimanche matin à l’âge de 78 ans. “Dominique Tapie et ses enfants sont infiniment attristés par l’annonce que son mari et leur père Bernard Tappi sont décédés des suites d’un cancer à 8h40 le dimanche 3 octobre”, a déclaré sa famille dans un communiqué Said Provence. « Il a exprimé son désir d’être enterré dans sa ville de cœur Marseille. » L’ancien homme d’affaires est malade depuis l’été 2017, a indiqué l’équipe.

