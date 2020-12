Belgique – Les Sénégalais se battent pour le titre en Pro League

Pour les fans de football, en particulier des joueurs sénégalais, la Jupiler Pro League est un championnat qui mérite l’attention. En effet, en D1 Belge, pas mal de Lions de la Téranga se battent pour le titre, notamment du côté du Club Bruges, du Sporting Charleroi, ou encore d’Antwerp.

Qui remportera le championnat de Belgique cette saison et succèdera au club Bruges, qui a remporté son seizième titre l’an passé ? Depuis quelques saisons maintenant, le Club Bruges est, sans aucune contestation possible, la plus belle équipe de Belgique. L’équipe de Philippe Clément, première du championnat au bout de 16 matchs, possède le plus bel effectif et le plus beau jeu du plat pays. En effet, grâce à un recrutement astucieux mais surtout une équipe parfaitement construire, les Noir-et-Bleu font la fierté des Belges. Depuis plusieurs années, ils réalisent notamment des belles prestations en Ligue des Champions, comme face au PSG en 2018 et au Real Madrid en 2019, et dominent également le championnat.

Avec deux points d’avance sur le KRC Genk, le Club Bruges est premier de Pro League avec 10 victoires, 3 nuls et seulement 3 défaites. En grande forme ces derniers temps, il reste sur 5 matchs consécutifs sans la moindre défaite (4 victoires et 1 nul), ce qui lui permet de rêver de ce nouveau titre. En Europe aussi, les Brugeois brillent puisqu’ils sont qualifiés pour les sixièmes de la Ligue Europa et tenteront l’exploit de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition face à Manchester United.

L’équipe est d’ailleurs composée de trois sénégalais : Krépin Diatta, Yousouph Badji et Amadou Sagna. Pour le moment, seul le premier a clairement sa place de titulaire dans l’équipe et se montre performant avec 7 buts en 13 matchs de championnat. En grande forme, celui qui est passé par la Norvège partira probablement à la fin de la saison du haut de ses 21 ans, lui qui est évalué à 20 millions d’euros. Pour les bookmakers, comme en témoignent les paris sportifs deJupiler Pro League, le Club Bruges est le principal candidat et favori à sa propre succession. Du côté de Charleroi, qui est pour l’instant 5ème de Pro League, des Sénégalais sont également bien présents. Relégué à 6 points de Bruges, le club belge est composé de plusieurs Lions de la Téranga comme Modou Diagne, Christophe Diandy et Mamadou Fall. L’équipe est un poil moins fort que celle de Bruges, mais durant les play-off les Noir-et-Blanc seront, à coup sûr, l’une des équipes poil à gratter. Enfin, à Antwerp, les dernières semaines sont plus compliquées. Longtemps en tête, les Rouges-et-Noir d’Ivan Leko ne comptent qu’une victoire sur les 5 derniers matchs, et restent surtout sur une série de deux revers