Beeguel (koul) :Les habitants réclament une route et de l’électricité

Beeguel un village dans la commune de Koul situé dans le département de Tivaouane est comme qui dirait pauvre en tout!

Pas de route , pas d’électricité l’eau est chére se plaignent les habitants de ce village.

Et pourtant elle abrite l’un des plus grands forages du Sénégal qui polarise à elle seule prés de 40 villages qu’elle alimente.

Ce forage leur coûte prés de 2millions 500milles par mois en carburant faute d’électricité.

Cette somme pouvait leur servir ailleurs disent-ils.

Ces villageois ont dû cotiser pour acheter des solaires pour leur propre compte car fatigués de la situation.

Modou fall , maire de Koul, est revenu sur ce manque flagrant de route « Les routes sont sablonneuses, toute voiture qui vient ici finit par s’embourber »

Pourtant dit-il avec le programme du PUDC , on a promis à la commune de Koul 4 routes, malheureusement cette promesse n’est que de l’illusion depuis lors .

Ces populations ne réclament que l’électrification et une route praticable et ils interpellent l’état à ce sujet, ils se définissent comme des travailleurs car ayant des champs pour cultiver mais leur unique rêve est de voir leurs villages électrifiés et dotés de routes praticables pour mettre fin à leurs souffrances.