La très attendue Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer Mozambique 2022 démarre ce vendredi 21 octobre dans la station balnéaire de Vilankulo, située sur la côte australe du Mozambique.

Les plus grandes nations de Beach soccer d’Afrique participent à l’évènement, et notamment les champions en titre le Sénégal et le Mozambique, pays hôte, qui font partie des favoris.

Le match d’ouverture opposera le Mozambique pays hôte au Malawi, dans un derby d’Afrique australe. La rencontre débutera à 15h30 heure locale (13h30 GMT). Le Sénégal jouera le Samedi contre l’Ouganda à 14h00 et Madagascar contre l’Egypte à 15h30.

Le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba aprés sa visite a déclaré « nous espérons que ce sera une Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer réussie. Il s’agit d’une compétition importante dans le calendrier de la CAF. Nous avons déjà vu que l’édition 2021 au Sénégal était un événement de grande qualité. Nous espérons que la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer conservera ces standards et s’en inspirera. Nous souhaitons bonne chance aux sept pays participants. » s’est-il exprimé.