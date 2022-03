Sur la demande du chef de l’ Etat Macky Sall, le Ministre de la Justice Me Malick Sall a conduit une mission d’unification des leaders de ladite coalition dans le département de Thiès, jeudi 17 mars tard dans la nuit, dans un hôtel de la place, les émissaires du Président de la République ont bien écouté les interventions des différents responsables et pris notes pour rendre compte le responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall . Ainsi, les responsables du département se sont plus que jamais déterminés non seulement pour remobiliser les troupes, mais aussi ouvrir des perspectives sur les prochaines législatives prévues au mois de juillet prochain.