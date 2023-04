BBY de Thiès réclame ses postes suite au départ d’Idrissa Seck de la mouvance présidentielle

Suite au départ d’Idrissa Seck de la mouvance présidentielle, les responsables de l’Alliance pour la République (APR) à Thiès ont tenu un point de presse pour exprimer leur soutien au président Macky Sall et réclamer les postes laissés vacants. Ils souhaitent renforcer leur formation politique en attribuant ces postes à des membres compétents de leur parti, afin de se préparer aux échéances électorales de 2024 et reconquérir les électeurs de leur localité.

Le 23 avril 2023, un point de presse a été tenu à la Résidence Daby par Lamine Ngom, Madabo Wade, Ndiaga Wade et Salif Dia Por, responsables de l’Alliance pour la République (APR) à Thiès. Cette conférence intervient après l’annonce du départ d’Idrissa Seck de la mouvance présidentielle.

Les responsables ont exprimé leur soutien indéfectible au président de la République, Macky Sall, et ont salué sa vision politique pour un Sénégal meilleur. Ils ont rappelé leur engagement militant et leur détermination à accompagner le président pour le triomphe des idées républicaines.

Ils ont également évoqué les résultats électoraux du parti APR à Thiès, qui a connu une baisse de son score depuis l’arrivée d’Idrissa Seck au sein de la coalition présidentielle. Cette situation a conduit les responsables à demander au président Macky Sall de renforcer leur parti en attribuant les postes laissés vacants par Idrissa Seck et ses ministres à des membres de leur formation politique.

En effet, Idrissa Seck avait rejoint la mouvance présidentielle en 2020 et son poulain Yankhoba Diattara avaient été nommés respectivement à la tête du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et ministre de l’Économie numérique. Suite à sa décision de quitter la coalition, les responsables de l’APR à Thiès estiment qu’il est de leur devoir de réclamer ces postes pour leurs membres afin de renforcer leur parti et de préparer les échéances électorales de 2024.

Ils ont souligné que leur formation politique dispose des cadres compétents pour occuper ces postes et contribuer au développement du Sénégal. Ils ont ainsi sollicité le président de la République pour que des fils et filles de Thiès soient nommés à ces postes stratégiques, en vue des élections à venir.

Les responsables de l’APR à Thiès ont également salué et félicité le président Macky Sall pour sa gestion des affaires publiques et sa vision de développement pour le Sénégal. Ils ont réaffirmé leur confiance en lui et leur volonté de l’accompagner dans la réalisation de ses objectifs.

En conclusion, les responsables de l’APR à Thiès ont insisté sur l’importance de renforcer leur parti en attribuant les postes laissés vacants par Idrissa Seck et ses alliés à des membres de leur formation politique, afin de se préparer aux échéances électorales de 2024 et de reconquérir les électeurs de leur localité.

