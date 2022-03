Dans le cadre de la remobilisation des troupes de Benno Bokk Yakaar et en perspective des élections législatives, le président Macky Sall, leader de la coalition, a envoyé des émissaires, hier , à Thiès pour réconcilier tous les responsables du département et remobiliser les troupes afin de préparer activement les élections législatives dans la capitale du rail. En effet, le ministre Me Malick Sall qui conduisait la délégation les a promis de rendre compte au Président de la République. Suivez les réactions des responsables !